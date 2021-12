Sorso: un convegno per il recupero dei terreni abbandonati - Opportunità di sviluppo

SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal Programma complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE). Sibater è gestito da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni italiani, con il supporto tecnico della sua Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale.





Il Comune di Sorso ha aderito al progetto avviando mei mesi scorsi le procedure di censimento delle terre non utilizzate del patrimonio pubblico e privato, che saranno messe a disposizione del programma di riuso e valorizzazione economico-sociale. L'incontro di sabato 18 dicembre sarà l'occasione per presentare le iniziative in atto e quelle future da sviluppare nel nostro territorio come volano per uno sviluppo locale attraverso progetti innovativi, sostenibili e di agricoltura sociale. Un evento importante che segue l’inserimento del Comune di Sorso quale "Progetto Bandiera" - esperienza pilota a livello nazionale - tra gli oltre 120 Comuni italiani che hanno aderito a SIBaTer.





Un ruolo di grande rilievo, impegno e responsabilità, attraverso il quale Sorso conta di sviluppare azioni efficaci di promozione e stimolo al tessuto produttivo del territorio, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani e alle tante progettualità presenti nel territorio in ambito agricolo. *L'incontro si svolgerà in presenza, seguendo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Sabato 18 dicembre alle 10:30, nella sala convegni del Palazzo Baronale (in via Convento-Sorso), si terrà l’incontro “Progetto Sibater - Recupero e valorizzazione dei terreni abbandonati: un'opportunità di sviluppo per Sorso”. Ad introdurre i lavori il sindaco Fabrizio Demelas, relatori Nicola Sanna (Referente SIBaTer per la Sardegna); Francesco Monaco (Project manager SIBaTer); e Marco Greco (Assessore alle Attività produttive del Comune di Sorso). Il progetto SIBaTer e il Comune di Sorso come Progetto Bandiera.