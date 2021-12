Cronaca Brutta aria in Senato per gli emendamenti a favore dei lavoratori di Air Italy

“Se fossero vere le notizie che stanno circolando circa la bocciatura in Senato degli emendamenti che riguardano Air Italy, si tratterebbe di un atto gravissimo che non tiene conto della drammatica situazione che riguarda la più grande azienda oggi in crisi in Italia. Non possiamo accettare che gli emendamenti che puntano a tutelare i lavoratori non vengano presi in esame e discussi, ancor meno considerata la disponibilità che questa mattina è stata mostrata da autorevoli esponenti del Governo quali i viceministri Alessandra Todde e Teresa Bellanova, che anche nelle ore successive al tavolo interministeriale hanno speso parole di condanna verso le ipotesi di licenziamento, auspicando una risoluzione della vertenza”. Lo ha detto l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, esprimendo forte preoccupazione per l’evolversi, in queste ore, della situazione.