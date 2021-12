Cronaca Sassari: Massimo Rizzu nel coordinamento regionale dell'Anci Giovani Sardegna

A Cagliari, si è tenuta l'assemblea congressuale dell’Anci Giovani Sardegna per l’elezione del coordinatore regionale e del coordinamento. Come rappresentante della città di Sassari nel coordinamento regionale è stato eletto Massimo Rizzu, consigliere comunale del gruppo Sassari Civica. “Sono assolutamente soddisfatto - commenta Rizzu- per questo primo obbiettivo raggiunto. Il prossimo sarà, certamente, far avvicinare sempre più giovani alla politica, oltre che dare un contributo propositivo, come ha consigliato il Presidente ANCI Sardegna, E. Deiana. “ “Ringrazio - conclude- il neo Coordinatore Antonio Piga (Ass.re del comune di Calangianus) per questa possibilità e gli faccio i miei più cari auguri di buon lavoro.”