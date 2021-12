Cronaca Giovane centauro di Ozieri muore sulla Sassari-Olbia dopo un tamponamento

Ancora sangue sulle strade sarde e ancora è un giovane a perdere la vita. Un meccanico di Ozieri, Adriano Pinna, di 28 anni, stava percorrendo la direttrice Sassari- Olbia quando per cause in corso di accertamento ha tamponato una Dacia Duster condotta da un pensionato di Olbia. Il meccanico era in sella alla sua Ducati 999. La collisione è stata particolarmente violenta . Adriano Pinna è stato sbalzato dalla moto cadendo pesantemente sull'asfalto. Un impatto durissimo che gli è costato la vita. L'incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Oschiri e Berchidda . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ozieri nelle cui mani è ora la ricostruzione della dinamica del tragico incidente. Tra le ipotesi non viene esclusa l'eccessiva velocità. E' intervenuta anche una unità medica del 118 i cui sanitari altro non hanno potuto fare che constatare la morte del giovane meccanico ozierese. Il magistrato di turno in procura, il dottor Mario Leo, ha disposto la perizia necroscopica.