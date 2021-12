Cronaca Uiltrasporti indignata per l'atteggiamento della proprietà di Airitaly

“Siamo sgomenti davanti alla ferma decisione aziendale di voler procedere con il licenziamento dei lavoratori Airitaly e davanti ad una azione politica tardiva e poco incisiva nel richiamare la proprietà a un senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie e delle istituzioni italiane, visti anche i molteplici interessi economici che uno dei soci azionisti mantiene ancora in questo paese e soprattutto in Sardegna”. Lo affermano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria territoriale Uiltrasporti del Nord Sardegna Elisabetta Manca al termine dell'odierna riunione del tavolo interministeriale per la vertenza Airitaly. “Riteniamo del tutto insufficiente l'impegno preso dai liquidatori di attendere la fine del mese, coincidente con la scadenza della cigs, per l'invio delle lettere di licenziamento. Chiediamo che il tavolo che nei prossimi giorni vedrà impegnati Mims, Mise, MinLav e Regioni Lombardia e Sardegna trovi gli strumenti e le tutele necessarie a garantire la continuità retributiva per tutti i lavoratori Airitaly e a mantenere tutte le professionalità all'interno del trasporto aereo”.