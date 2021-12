Sassari: arrestati 8 nigeriani per traffico di droga - Operazione dei Carabinieri

Si tratta di pluripregiudicati e tutti percettori del reddito di cittadinanza. Oltre agli otto nigeriani sottoposti stamane al provvedimento restrittivo, l'intera operazione ha coinvolto 28 persone. Le misure adottate rappresentano la conclusione di una attività investigativa che si è svolta dal novembre 2020 al febbraio 2021 e che ha consentito l'accertamento di un consistente traffico di eroina quantificato in un giro di affari di circa 30 mila euro mensili.





La droga destinata al mercato sassarese, veniva approvvigionata da uno dei membri del gruppo e successivamente spacciata al dettaglio, in particolare nel centro storico di Sassari e soprattutto nella zona delle scuole materna ed elementare di San Donato. Lo stupefacente, confezionato in dosi, veniva tenuto in bocca dagli spacciatori e " sputato " al tossicodipendente che, a suo volta, lo teneva nascosto in bocca, da segnalare che siamo in piena pandemia, per eludere le attività di controllo delle forze dell'ordine. Per tutti gli arrestati è prevista la misura di detenzione nel carcere di Bancali.

E' cominciata all'alba di oggi l'operazione San Cristoforo che ha visto protagonisti i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sassari coadiuvati da 2 unità antidroga del nucleo cinofili di Abbasanta. Levataccia per i militari perché c'erano da notificare otto ordinanza di custodia cautelare predisposti dal tribunale di Sassari a carico di 8 nigeriani, per tutti l'accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.