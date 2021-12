Cronaca Il generale Figliuolo nuovo comandante del Comando Operativo di Vertice di Interforze

“La nomina del Generale di Corpo d’Armata dell'Esercito Francesco Paolo Figliuolo, approvata oggi in Consiglio dei Ministri, quale nuovo Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze è giusto riconoscimento della straordinaria professionalità ampiamente dimostrata nell’arco della sua brillante carriera e negli ultimi mesi nel cruciale ruolo di Commissario straordinario all’emergenza Covid. Sono certa che saprà mantenere questo importante incarico per l';attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica e al contempo dare un importante contributo di esperienza e competenza alla guida del Comando Interforze preposto alla pianificazione, coordinamento e direzione delle operazioni militari delle Forze Armate italiane, delle esercitazioni interforze e multinazionali e di tutte le attività ad esse collegate.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli. “Ringrazio il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio per l’eccellente lavoro svolto nell'assicurare continuità alla guida del COVI dopo il termine del mandato del Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Luciano Portolano – ora Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale Armamenti – in una fase segnata dalle perduranti limitazioni e difficoltà imposte da questa emergenza sanitaria.” – conclude Pucciarelli.