Pernici sarde su internet: arrivano i Forestali - Denunciate 2 persone

Il piano investigativo ha avuto buon esito, in quanto all'appuntamento concordato si sono presentati in borghese i Forestali del Nucleo Investigativo, i quali appena ricevuta una gabbia con tre splendidi esemplari di Pernice Sarda, si sono qualificati sequestrando le pernici e denunciando per commercio di fauna selvatica le due persone responsabili del reato.





Gli illeciti penali contestati sono quelli di cattura e commercio illegale di fauna selvatica, punito con una pena sino a sei mesi di reclusione e l'ammenda sino a 4 mila euro. Il mercato clandestino di fauna selvatica viva è un fenomeno in evoluzione e generalmente rivolto ad acquirenti interessati al ripopolamento di zone di caccia faunisticamente in degrado o per un utilizzo come richiamo vivo, pratica questa vietata in Sardegna. Gli animali sottoposti a sequestro dopo visita veterinaria presso il CRAV dell'Agenzia Forestas saranno rimessi in libertà in una zona protetta.





L'operazione si inquadra nell'attività che il Corpo Forestale portata avanti a tutela della fauna selvatica e della biodiversità. Si invitano i cittadini a segnalare qualsiasi emergenza ambientale al numero di emergenza 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale

Il Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari e il personale della stazione Forestale di Isili, a seguito di segnalazione della vendita on line di esemplari di pernice sarda, hanno eseguito una mirata attività di verifica simulando l'acquisto di tale selvaggina.