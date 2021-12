Istituto alberghiero di Sassari: sabato l'offerta formativa

La cucina mediterranea rappresenta nel mondo l’emblema del mangiar sano e del mangiar buono; anche per questo si è pensato a percorsi formativi specifici in linea con queste esigenze. La pasticceria da ristorazione è un settore in forte crescita che richiede figure professionali sempre più specifiche. Fino ad oggi, la pasticceria di un ristorante era affidata ad un cuoco generico, mentre nell’ultimo decennio ci si è resi conto dell’importanza di creare una figura dedicata solamente a questo tipo di preparazione. Di qui, a tal fine, la necessità di percorsi scolastici utili a tal fine. Per il settore Enogastronomia-Sala e Vendita verranno attivati i corsi di “Esperto della sommellerie e dei servizi di sala” e di “Esperto della miscelazione e della caffetteria”.





Il dialogo da sempre intercorso tra la scuola e le aziende ha evidenziato infatti l’esigenza di formare figure professionali apposite per il servizio di sala e di bar, che richiede tecniche e conoscenze approfondite per una clientela sempre più esigente e che si mostra attenta anche agli aspetti culturali e ambientali dei prodotti dell’enologia sarda. Non è un caso che la Sardegna promuova se stessa attraverso percorsi come le “Strade del vino”, all’interno dei quali gli studenti dell’alberghiero di Sassari partecipano attivamente. Per quanto riguarda l’indirizzo di accoglienza turistica verrà attivato il percorso di “Esperto digitale dei servizi per l’offerta turistica”. L’open day, dunque, vedrà impegnati studenti e docenti nei diversi laboratori aperti ai visitatori. Il fine è quello di mostrare come l’istituto operi al suo interno. In particolare, verranno mostrati i laboratori di pasta fresca e di pasticceria con successiva degustazione dei prodotti preparati dagli studenti.





Per i laboratori dei servizi di sala verranno presentate performance di cucina alla lampada, laboratori di caffetteria e di miscelazione con la preparazione di cocktail. A far da guida ai visitatori ci saranno gli studenti del settore di accoglienza turistica che presenteranno alcuni itinerari turistici finalizzati a promuovere il territorio con un turismo di prossimità che permette di scoprire luoghi e di tradizioni in parte sconosciuti. Un turismo sostenibile rivolto non solo agli stranieri ma anche, e forse soprattutto, a chi abita in Sardegna e che considera l’impronta ambientale dei luoghi e delle aziende locali. I percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) permettono agli studenti di perfezionare le abilità tecnico-professionali già apprese a scuola attraverso una rete di aziende turistico-alberghiere presenti sul mercato regionale ma anche, per i casi di eccellenza, un’opportunità per lavorare in strutture europee d’avanguardia.

Sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 10.00 fino alle 17.00, le porte dell’IPSAR-IPSEOA di Sassari resteranno aperte per presentare la nuova offerta formativa dell’Istituto, che per storia è il primo alberghiero fondato in Sardegna e fra i primi sette in tutta Italia. Per la dirigente Antonietta Piras «si tratta di un’importante occasione per presentare a studenti e a genitori i nuovi indirizzi in uscita che andranno ad incrementare quelli già esistenti, in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro». In tal senso, per l’indirizzo Enogastronomia-Cucina ci sarà la possibilità di frequentare i nuovi corsi di “Esperto della cucina e della cultura mediterranea” e di “Esperto della pasticceria e della ristorazione” per creare delle figure professionali che, oltre a lavorare nell’area del Mediterraneo come operatori di cucina, siano in grado di conoscere, raccontare e promuovere il territorio per preservarne la cultura alimentare.