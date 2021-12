Sassari: open day per il liceo artistico Filippo Figari





Il Liceo Artistico, fondato nel 1935 dal pittore Filippo Figari come Istituto Statale D’Arte, è stato protagonista della storia della città di Sassari formando i più importanti artisti della storia dell’arte moderna e contemporanea in Sardegna. La scuola ha accompagnato le correnti artistiche sapendosi rinnovare, curando la progettazione e la sperimentazione, senza abbandonare del tutto la tradizione, punto fermo della cultura sarda. Oggi il Liceo Artistico F. Figari è vicino ai linguaggi innovativi e tecnologici e accompagna la formazione dei propri allievi verso sbocchi occupazionali concreti e sempre diversi. Open Day 18 dicembre 2021 (h 15:30/18:30) - 15 gennaio 2022 (h 15.30/18.30) Si ricorda che nelle immediate vicinanze della scuola sono presenti dei parcheggi gratuiti e sono disponibili due ampi parcheggi coperti a pagamento. https://www.liceoartisticosassari.edu.it/orientamento/

Il Liceo Artistico Filippo Figari, la più antica scuola artistica della Sardegna, organizza due eventi di presentazione della propria offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Gli incontri in presenza, rivolti a genitori e alunni interessati, si svolgeranno in due giornate differenti il 18 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la sede centrale di Piazza D’Armi 16. Gli ingressi saranno contingentati con percorsi stabiliti, nel pieno rispetto delle regole anti COVID-19, pertanto sarà necessaria l’esibizione del green-pass. I docenti e gli allievi incontreranno i visitatori presentando loro le proposte del biennio comune e dei singoli indirizzi: Arti Figurative/Pittura, Arti Figurative/Scultura, Audiovisivo e Multimediale, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento e del Legno, Design dei Metalli, Design della Moda e del Tessuto, Grafica.