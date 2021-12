Cronaca Valledoria: pusher e fornitore finiscono a Bancali

Per i Carabinieri della stazione e del nucleo operativo di Valledoria, per i Cacciatori di Sardegna e il loro nucleo cinofilo di Abbasanta e per i militari della stazione di Olmedo, la giornata odierna è cominciata prima dell'alba. C'erano da eseguire due ordinanze di custodia cautelare : destinati altrettanti pregiudicati, F.G.C., 46 anni di Valledoria ed E.G., 42 anni di Santa Maria Coghinas, rispettivamente pusher al dettaglio e fornitore. i due sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni. L'operazione giunge a conclusione di una indagine in corso da mesi e durante la quale i militari hanno arrestato un'altra persone e segnalate altre tre per uso di stupefacenti. Durante tale attività sono stati sequestrati quasi 2 etti di cocaina purissima, migliaia di euro e materiale per il confezionamento. I due pregiudicati sono ora rinchiusi nel carcere di Bancali a Sassari.