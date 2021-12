Alla Manifattura Tabacchi di Cagliari la mostra immersiva nell'animo di Gigi Riva

Sarà l'occasione per conoscere, in modo concettuale, la parte più intima di Gigi Riva. Le installazioni non sono altro che il concept alla radice dell’Opera “Luigi” andata in scena l’11 novembre al Conservatorio di Cagliari "Giovanni Pierluigi da Palestrina", guidate dalle tracce autobiografiche di Riva. Un'immersione profonda attraverso scene e suoni, vissuti da Luigi neonato, bambino, ragazzo e adulto fino a giorni nostri, grazie alla produzione artistica di musiche suggestive e attraverso un impatto tecnologico e multimediale offerto da Opificio Innova, che permetterà di immedesimarsi totalmente in Luigi.





Lo spettatore infatti sarà invitato a rivivere, un’installazione alla volta, i momenti di libertà, sofferenza e gloria, e le riflessioni sulla vita, vissuti da Luigi stesso, andando oltre il mito ma entrando nel cuore dell’uomo. La mostra culminerà con l’estratto cinematografico montato ad hoc, che ha visto la partecipazione artistica dell'attore e doppiatore Luca Ward e un organico dei musicisti del Conservatorio che hanno eseguito i movimenti musicali inediti voluti e ispirati dal regista in sintonia con la forza della narrazione. Vista inoltre la notevole rilevanza mediatica che l'opera ha avuto a livello nazionale, la mostra, che sarà visitabile alla Manifattura Tabacchi, può essere considerata una replica artistica efficace di quanto andato in scena al Conservatorio ma viaggiando su nuove onde emozionali.





Con questa iniziativa, promossa da Opificio Innova, si vuole raggiungere il più vasto pubblico a livello regionale proprio nel periodo natalizio, ed esattamente dal 15 dicembre al 15 gennaio. L’autore dell'opera, Giorgio Pitzianti ha accolto l’iniziativa con entusiasmo poiché essa è in grado di raggiungere e avvicinare sempre più spettatori all'animo di Luigi. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, la mostra ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna e l’opera è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico e il Conservatorio di Musica di Cagliari.

Lo spettacolo teatrale “Luigi” ideato dal creativo Giorgio Pitzianti cambia pelle: da mercoledì 15 dicembre (a partire dalle ore 14) al 15 gennaio del 2022, negli spazi della Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari, Opificio Innova propone al pubblico la Mostra Immersiva nell'animo di Gigi Riva.