Giovedì congresso nazionale delle professioni infermieristiche

Parteciperanno al talk condotto dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, oltre alla presidente della FNOPI Barbara Mangiacavalli: - Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità - Carlo Della Rocca, presidente Conferenza Permanente Facoltà Medicina e Chirurgia - Raffaele Donini, coordinatore commissione Salute Conferenza Regioni - Domenico Mantoan, direttore Agenas A seguire, focus su carenza Infermieristica e legge di Bilancio, con la partecipazione dei parlamentari: - Maria Teresa Bellucci, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati - Rossana Boldi, vicepresidente commissione Affari sociali della Camera dei Deputati - Elena Carnevali, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati - Manuela Gagliardi, commissione Ambiente Camera dei Deputati - Beatrice Lorenzin, commissione Bilancio Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati - Andrea Mandelli, vicepresidente Camera dei Deputati - Roberto Novelli, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati - Elisa Pirro, commissione Igiene e Sanità del Senato - Luca Rizzo Nervo, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati I temi che saranno toccati nel corso dell’evento sono di stretta attualità e di grande importanza per tutti gli infermieri: il PNRR, le Case delle Comunità e l’Infermiere di famiglia e comunità, ovvero le nuove frontiere della sanità territoriale, così decisiva per il rilancio del nostro SSN.





Conduttrice della giornata: Arianna Ciampoli Per accrediti, inviare richiesta a: ufficiostampa@fnopi.it indicando i nominativi dei giornalisti e degli eventuali operatori a seguito. Tutti gli accreditati dovranno essere in possesso di Green Pass. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito fnopi.it, sul profilo Facebook@fnopi.it e sul canale Youtube della Federazione.

La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) concluderà l’anno del suo secondo Congresso Nazionale itinerante, dal titolo “Ovunque per il bene di tutti”, alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, giovedì 16 dicembre 2021, presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma (ore 10-14). In aperura dei lavori sono previsti i saluti di Comune di Roma (Roberto Gualtieri, sindaco), Regione Lazio (Alessio D’Amato, assessore alla sanità), della Struttura commissariale per l’emergenza Covid (Francesco Paolo Figliuolo) e della Presidenza della Camera dei Deputati (Roberto Fico).