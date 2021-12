Sabato a Cagliari convegno degli artigiani sul "pianeta casa"

I lavori verranno aperti dall’intervento da Maria Amelia Lai, Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, cui seguiranno quelli di Quirico Sanna, Assessore Regionale all’Urbanistica, Paolo Truzzu, Sindaco Metropolitano e di Cagliari, Marco Granelli, Presidente Nazionale di Confartigianato, Stefano Crestini, Presidente Nazionale di Confartigianato Edilizia, e di Alessandra Todde, ViceMinistra allo Sviluppo Economico. Il tutto verrà analizzato con il supporto dei dati del settore, elaborati e presentati da Enrico Quintavalle, Responsabile Nazionale dell’Ufficio Studi di Confartigianato, e da Licia Redolfi, Responsabile per la Sardegna.





Alla fine degli interventi è previsto un dibattito pubblico. Nel corso dell’incontro sarà esaminato lo stato di salute del “Sistema Casa” in Sardegna e nel resto d’Italia, attraverso i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, e analizzate le prospettive del comparto artigiano isolano. Inoltre, verrà fatta chiarezza sulle indicazioni dei Governi, Nazionale e Regionale, per lo sviluppo del comparto, anche alla luce delle prossime imminenti Manovre Finanziarie, e approfondite le prospettive dell’edilizia nazionale e sarda, viste le recenti modifiche introdotte all’applicazione del SuperBonus110% e degli altri bonus per gli edifici. L’ingresso è riservato a possessori di greenpass.

“Edilizia artigiana tra bonus e incentivi: quali prospettive per il sistema casa?” è il titolo del Convegno Nazionale e Regionale, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna, in programma sabato 18 dicembre a Cagliari, al Convento San Giuseppe in via Paracelso, con inizio alle 10.00.