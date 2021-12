Cagliari: stamane seminario nella Biblioteca regionale per un progetto tra Corea del Sud e Sardegna

“Foodds - dice la DG - è un progetto di scambio di respiro internazionale in cui l’Aspal crede molto perchè consente di aprire nuove strade per creare opportunità di lavoro per i giovani sardi”. Alla presentazione parteciperanno tra gli altri, anche i rappresentanti del Centro regionale di programmazione e del Coi Accademia Enogastronomica - Accademia Casa Puddu. Le attività di scambio internazionale, oltre alla formazione di un gruppo di ragazzi selezionati tra cuochi ed esperti di food economy, prevedono la realizzazione di alcuni incontri istituzionali e la partecipazione alla manifestazione fieristica di livello internazionale: “Seoul Food & Hotel 2022”. Il progetto si articola complessivamente in quattro fasi che si concretizzeranno nel corso di 12 mesi. La partecipazione in presenza al workshop di presentazione di lunedì 13 dicembre, sarà vincolata al possesso del green pass. Diretta Facebook dalle 11.30 sulla pagina FOODSS.

Consolidare il modello vincente sperimentato nella prima edizione, ampliare le relazioni internazionali tra produttori sardi e partners coreani allo scopo di attrarre nuovi investimenti, implementare la formazione e lo scambio di competenze professionali nell’ambito della promozione e valorizzazione dei prodotti sardi. Prenderà il via lunedì 13 dicembre, con un seminario di presentazione che si terrà alle 11.30 nella sala della Biblioteca Regionale in viale Trieste 137 a Cagliari, il progetto dell’ASPAL “FOODSS.2”, che rappresenta la naturale evoluzione del progetto “FOODSS - Cibo, Imprenditorialità e occupazione tra Corea del Sud e Sardegna”. Sarà Maika Aversano, direttrice generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, a dare il via ai lavori del primo workshop FOODSS 2 durante il quale saranno illustrate le finalità e le azioni previste.