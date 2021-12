Tragedia durante la notte sulla 131: perde la vita un 17enne - Viaggiava su una Ford Fiesta finita contro un guardrail

La morte del giovane sarebbe stata provocata dal violento impatto della Siesta contro il guardrail. Al momento non si conoscono le cause che hanno determinato la violenta collisione dell'auto contro la protezione stradale. Si ipotizza una perdita di controllo del mezzo e un probabile eccesso di velocità. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia Stradale.





Sono finiti in ospedale, ma non sono gravi, anche l'autista della Ford Siesta e il terzo passeggero.

Appena 17 anni, troppo giovane per perdere la vita in un incidente stradale del quale non si conosce ancora la dinamica. La tragedia si è consumata sulla Statale 131, la Carlo Felice, in prossimità del centro commerciale di San Sperate. La giovane vittima si chiamava Tommaso Ugas, era originario di Monastir e viaggiava su una Ford Fiesta guidata da un amico. Nella stessa auto si trovava anche un altro passeggero, di 16 anni.