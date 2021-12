Questura di Nuoro: nominato il vicario del Questore

Il dr. Scrivo, 52 anni, ha frequentato il corso per Vice Commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia, successivamente è stato assegnato presso la Questura di Oristano dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Mobile per ben 14 anni sino al 2013, anno in cui è stato promosso a Primo Dirigente della P.d.S. e riassegnato alla Questura di Oristano dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e la Divisione Polizia Anticrimine.





Ha diretto diverse indagini che hanno portato all’arresto di malavitosi, risolto casi di omicidi, faide come quella di Busachi, sequestri come quello di Titti Pinna di Sedilo e partecipato a diverse indagini di spaccio come Alga Azzurra e Freccia sarda.

Da giovedì 9 dicembre il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Scrivo ha assunto l’incarico di Vicario del Questore.