Tempo di premiazioni per il Babel Film Festival

Interverranno Alberto Jannuzzelli, presidente della Società Umanitaria, Nevina Satta, della Fondazione Sardegna Film Commission, Alberto Negrin, presidente della Giuria ufficiale (Premio “Maestrale) e tutti i giurati coinvolti nella manifestazione: Nadia Trevisan, produttrice, Simonetta Columbu, attrice, Miriam Mauti, giornalista, Lara Fremder, sceneggiatrice, Samuel Julien, produttore, Mirjam Vellinga, vicepresidente ELEN, Marco Asunis, FICC, Milena Fiore, Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, Leo Rielli, Rassegna Evo` ce Esu` Visioni, Leo Virgili, SUNS Udine, Fredo Valla, Ostana lingua madre, Pio Bruno, Cineclub Fedic, e Angelo Tantaro, Diari di Cineclub. Interverranno anche i rappresentanti delle Giurie dei premi “One Wor(l)d”, “Diritto di parola” e “Unica”.





I saluti finali saranno a cura dei direttori artistici della rassegna, Antonello Zanda, Tore Cubeddu e Paolo Carboni. “Babel Academy”. Ultimo appuntamento anche per la “Babel Academy”, organizzata in collaborazione con Associazione Ordet e Fondazione Sardegna Film Commission. La masterclass conclusiva, questa mattina dalle 9.30 alle 12.30, sempre al T-Hotel, è a cura della sceneggiatrice Lara Fremder. Ieri tutto esaurito alla Cineteca Sarda per l’incontro con Luca Bigazzi, direttore della fotografia tra i più prolifici e premiati del panorama italiano. Il vincitore di 7 David di Donatello ha raccontato il suo metodo di lavoro e si è addentrato negli aspetti della collaborazione tra regista e direttore della fotografia. A partecipare all’incontro sono stati soprattutto addetti ai lavori, registi e aspiranti direttori alla fotografia che hanno potuto conoscere i segreti, le curiosità e gli aspetti più significativi di una professione che, con il passaggio dall’analogico al digitale, è cambiata tantissimo e – secondo Bigazzi – in meglio.





La Carta delle Lingue Minoritarie. La giornata di ieri è stata inoltre caratterizzata da un evento speciale, un convegno internazionale sul tema “La ratifica della Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. La lunga strada verso i diritti”. Vi hanno partecipato il senatore Gianni Marilotti, Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato, Davyth Hicks, Direttore generale dell’European Language Equality Network (ELEN) e, in collegamento audio-video, i senatori Gianclaudio Bressa, Albert Lanièce, Tatjana Rojc ed Elena Testor. A moderare il convegno è stato lo studioso Marco Stolfo, dell’Università di Udine. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 25 giugno 1992, è la Convenzione per la tutela e la promozione delle lingue proprie delle minoranze presenti nei Paesi europei. Insieme alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, approvata nel 1995, rappresenta l’impegno del Consiglio d’Europa a favore della tutela delle minoranze.





La Carta è stata aperta alla firma degli Stati il 5 novembre 1992 ed è in vigore dal 1° marzo 1998. In Italia la tutela delle minoranze costituisce un principio fondamentale inserito all’interno della Costituzione. A livello statale quel principio trova attuazione formale nella legge 482/1999 che determina diverse azioni e modalità. Esistono inoltre apposite norme di tutela a livello regionale. Nonostante tutto ciò l’Italia non è riuscita ancora a ratificare la Carta europea. Gli Stati che l’hanno ratificata – è stato detto nel corso del convegno – ne hanno tratto concreto giovamento nella dotazione e nell’attuazione di norme e politiche di tutela, a vantaggio sia delle lingue come patrimonio culturale comune, sia dei diritti linguistici dei cittadini, sia della coesione sociale e dello sviluppo complessivo delle comunità.





In Italia questo percorso non è stato ancora concluso con successo. Dall’incontro di ieri è emersa la volontà di accelerare i tempi e favorire un confronto politico e culturale che consenta alle minoranze, presenti in ben 1171 Comuni italiani, di essere inserite in un più ampio quadro normativo di tutela e protezione. Evento post-festival il 13 dicembre. Il cartellone del Babel Film Festival prevede anche una “coda” post-festival con la proiezione di un film fuori concorso. L’evento è fissato per lunedì 13 dicembre, alle ore 18 negli spazi della Cineteca Sarda, in viale Trieste 126 a Cagliari. Sarà proiettato il lungometraggio “Bogre” di Fredo Valla. “Bogre” è “un viaggio nella storia, un viaggio nell’Europa del medioevo, un viaggio nel suo “farsi film”. Un viaggio-film-saggio. Un road- movie alla ricerca di tracce e narrazioni su Catari e Bogomili: tra Occitania, Italia, Bulgaria e Bosnia”. Gli organizzatori del BFF.





“Babel Film Festival” è organizzato e promosso dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Assòtziu Babel, Areavisuale e Terra de Punt. Numerose le istituzioni patrocinanti: il Consiglio d’Europa, il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Parlamento Europeo, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari. Gli altri enti e organismi coinvolti nel Festival sono: la Società Umanitaria, l’European Language Equality Network (ELEN), l’A.A.M.O.D. Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, il “Premio Ostana – scritture in lingua madre”, la Federazione Italiana dei Circoli dei Cinema (FICC), la Rassegna Cinematografica “Evò ce Esù” di Martignano, il Cineclub Fedic di Cagliari, Diari di Cineclub, l’Università di Cagliari, l’Associazione Campos, l’Università di Catania, Documentaria Festival del Cinema Documentario. Gli appuntamenti sono aperti a tutti con ingresso libero e gratuito (e super green pass obbligatorio)

Cala il sipario sulla 7 a edizione del “Babel Film Festival”, concorso cinematografico dedicato alle lingue minoritarie. Oggi è il giorno delle premiazioni delle opere vincitrici. Sono 13 i riconoscimenti assegnati dalle varie Giurie del Festival che hanno visionato i 64 film in gara: 39 documentari e 25 film a soggetto, parlati in 40 diverse lingue minoritarie. Le premiazioni si svolgeranno al T-Hotel di Cagliari a partire dalle ore 18.