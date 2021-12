Alghero: per le festività natalizie garantita la vigilanza nel parcheggio di piazza dei Mercati

Il parcheggio multipiano è stato oggetto in questi ultimi giorni di in intervento di manutenzione ordinaria e di pulizia da parte della Società In House che gestisce il servizio.





La sorveglianza diurna e notturna, attuata come di consueto in questo periodo, garantisce sicurezza alla fruizione dei parcheggi per i cittadini che si recano nel centro per lo shopping e per assistere alle iniziative previste nel calendario degli eventi di fine anno.

Per tutto il periodo delle festività, il parcheggio interrato di Piazza dei Mercati sarà vigilato h 24, grazie al servizio che viene attuato dall'Amministrazione dal 8 dicembre all'8 gennaio.