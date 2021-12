Alghero: la Parrera sempre al buio - Disagio e preoccupazione tra i residenti

Da otto giorni l'agglomerato urbano più popoloso della città è interessato dalla presenza di numerose zone che sono completamente al buio. Quando il servizio viene ripristinato non dura più di 24 ore. Gli abitanti hanno paura, sta diventando pericoloso muoversi la sera e la mattina presto e il quartiere è diventato terreno fertile per la microcriminalità come nel caso del gestore dell’edicola di via Don Minzoni al quale, qualche giorno fa, hanno rotto il distributore automatico di bevande prelevando quattro spiccioli ma causando un danno da quasi mille euro.





Alcuni residenti della Parrera si sarebbero rivolti anche a qualche esponente della amministrazione, inviando foto che certificano la totale oscurità notturna, ma senza ricevere risposte. Una situazione complessiva di disagio che sembra avvalorare quello che sembrava un luogo comune: la Pietraia è un quartiere di serie B.





Dotato di una sana dose di ironia un commerciante del quartiere ha fatto presente che il buio persistente di questi giorni è provvisorio: "Tra poco ci saranno le luminarie di Natale" (p.t.)

Agli abitanti della Pietraia stanno venendo forti dubbi a proposito dell'annunciato rilancio del quartiere sul piano urbanistico e della vivibilità oggetto delle abituali promesse che arrivano dalla politica. Dubbi decisamente legittimi visto che la stessa politica non riesce a garantire al quartiere un servizio primario quale è quello della illuminazione pubblica. Figuriamoci la rinascita del quartiere.