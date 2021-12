Cronaca Revocato lo sciopero degli addetti alla Nettezza Urbana : il servizio si svolgerà regolarmente

Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Fiadel hanno revocato lo sciopero nazionale in programma per lunedì 13 dicembre del Settore dei servizi dell'igiene urbana. Pertanto non è più necessario ridurre il conferimento dei rifiuti nel fine settimana.