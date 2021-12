Alghero: borse di studio agli studenti di etnia rom - Iniziativa della Fondazione Anna Ruggiu

Lo scorso anno la cerimonia si è svolta online causa pandemia, ritorna quest’anno nelle scuole seppure in modalità rispettosa delle norme di prevenzione COVID. Questa iniziativa, finalizzata ad incentivare e sostenere dal punto di vista economico la scolarizzazione dei ragazzi e delle ragazze rom, si pone l'obiettivo di aiutarli a raggiungere elevati livelli di istruzione, supportando i più meritevoli fino alla conclusione del percorso di studio.





Come lo scorso anno, nonostante le difficoltà conseguenti la pandemia, tra cui lo studio tramite didattica a distanza, su dieci premiati abbiamo ben cinque ragazze e ragazzi residenti ad Alghero: una frequenta il primo anno all’università di Sassari, due l’IPIA - manutenzioni, una l’IPSAR e uno il Liceo Artistico. Una notizia positiva, in tempi non semplici per nessuno, ma in particolare per gli adolescenti; è un riconoscimento non solo all’impegno e alla tenacia di questi ragazzi e ragazze e delle loro famiglie, ma anche alla professionalità dei loro insegnanti e alla “buona scuola” che vede gli Istituti Scolastici di Alghero operare a tutto campo con grande costanza e dedizione.

Lunedì 13 dicembre si svolgerà ad Alghero nell’Auditorium dell’IPIA in via Luigi Nono, la XVIII° edizione della consegna di Borse di Studio a giovani studenti di etnia rom a cura della Fondazione “Anna Ruggiu”.