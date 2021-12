Cronaca Cordoglio della giunta regionale per la scomparsa di Giosuè Ligios

“Con la scomparsa di Giosuè Ligios la politica sarda perde uno dei suoi esponenti di maggior valore, un grande protagonista della storia dell’Autonomia. Attento interprete delle istanze provenienti da tutte le forze del mondo economico, ha lavorato incessantemente per indirizzare la Sardegna verso la strada dello sviluppo e della modernizzazione, prima come presidente della provincia di Nuoro, poi da consigliere e assessore regionale, e ancora da senatore, sottosegretario ed europarlamentare. Originario di Bitti, Ligios ha difeso con forza i diritti dei sardi e in particolare di quelli delle aree interne contro ogni tentativo di desertificazione e impoverimento di un territorio vitale, ricco di tradizioni e cultura e fondamentale per la crescita dell’Isola”. Il presidente della Regione Christian Solinas esprime così il suo profondo cordoglio, anche a nome di tutta la Giunta regionale, per la scomparsa di Giosuè Ligios.