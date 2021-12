Cronaca Open Day al Tecnico Roth di Alghero: "Per la giusta scelta"

Sabato 11 dicembre dalle ore 16,00 alle 19,00 presso le due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di via Diez e di via Degli Orti in Alghero si svolgerà il primo Open day dei quattro incontri programmati. L’istituzione scolastica si apre al territorio come supporto rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie che stanno per concludere il ciclo di studio del- la scuola media e che, entro il mese di gennaio, dovranno fare l’iscrizione negli istituti supe- riori cittadini per proseguire il percorso scolastico. L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” nelle sedi di via Diez e di via Degli Orti in Alghero con i suoi indirizzi di studio Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri); Amministrazione Finanza e Marketing ad indirizzo Sportivo (ex Ragionieri); Tecnico Economico Turistico; Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni pre- senteranno alle famiglie la corposa offerta formativa e le possibilità occupazionali, o di ulte- riore continuazione di studi universitari, che potranno essere perseguite con il conseguimento del titolo di studio tecnico. Sabato 11 dicembre dalle ore 16,00 alle 19,00 sarà il primo incontro; mentre gli altri tre si svolgeranno nel mese di gennaio 2022: nei giorni 8, 15 e 22, sempre al sabato pomerig- gio presso le due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di via Diez e di via Degli Orti in Alghero; la scuola incontrerà tutti coloro che vorranno avere informazioni utili per la giusta scelta del proprio futuro formativo.