Cronaca Air Italy concede soltanto qualche ora: la delusione dell'assessora

“Siamo profondamente delusi per la rinuncia da parte di Air Italy a scongiurare il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici”. Lo ha detto l’Assessore del Lavoro Alessandra Zedda a margine dell’incontro con il Ministero del Lavoro, a cui ha partecipato in collegamento video, sull’esame della procedura di licenziamento dei lavoratori della compagnia. “Non possiamo lasciare che questa vertenza si chiuda senza una tutela dei posti di lavoro. Anche per questo stamani è stata chiesta con forza da parte delle Regioni e dei sindacati l’apertura del tavolo interministeriale – ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas - La proprietà ha concesso ancora qualche ora di tempo e dalle ore 15 riaprirà il tavolo. L’auspicio è che si possa arrivare a una soluzione per lo stop dei licenziamenti ma ci auguriamo anche che si possa costruire il percorso relativo alla proroga della cassa integrazione ma soprattutto al reinserimento di tutti i 1.322 lavoratori di Air Italy”, ha concluso l’Assessore Zedda.