Cronaca Aou Sassari: al via le terze dosi

Nel Centro vaccinale di viale San Pietro sono iniziate le somministrazioni delle terze dosi per alcuni corpi delle forze dell'ordine e per il personale dell’Università di Sassari. Si sta concludendo, intanto, la vaccinazione con la dose “booster” del personale sanitario e del personale delle ditte esterne che lavora nelle strutture ospedaliere dell’Aou di Sassari. Il Centro di viale San Pietro, inoltre, secondo le disposizioni della Regione, apre due linee di prenotazione sul portale dedicato (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/): una per i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale e l'altra per tutti gli altri cittadini. Secondo i valori target stabiliti dalla Regione, l'Aou ha a disposizione 300 posti giornalieri per la somministrazione delle dosi vaccinali. Al fine di evitare assembramenti sia all'esterno, sotto i gazebo allestiti nel cortile della Clinica Medica, sia all'interno del Centro vaccinale, i cittadini per i quali le disposizioni consentono di presentarsi senza prenotazione, potranno essere vaccinati limitatamente ai posti ancora liberi durante l'orario di apertura del Centro vaccini.