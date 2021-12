Torres Sassari: tamponi tutti negativi

Nel frattempo il classe 2003 Francesco Nirta saluta Sassari dopo una breve parentesi vissuta agli ordini di mister Alfonso Greco. Al giocatore va l’affettuoso ringraziamento della società per l’impegno e la disponibilità messe in campo nel corso di questa sua avventura calcistica, unitamente al doveroso in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni professionali.

Gli esami molecolari cui ieri si sono sottoposti giocatori, staff e dirigenza della Torres sono risultati ancora una volta tutti negativi: così dopo 10 giorni di quarantena - nonostante anche i due precedenti esami processati, antigenico e molecolare, avessero dato esito negativo - il gruppo rossoblù può tornare ad allenarsi insieme, al completo e secondo le canoniche modalità del campo, in una settimana ad alto tasso di intensità in considerazione del fatto che domenica prossima al “Vanni Sanna” (h 14.30) arriva l’Aprilia vice capolista del girone G.