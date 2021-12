A Cagliari il Primo Congresso degli Operatori Radiofonici Universitari italiani

Quale sarà il futuro della radiofonia e dei media tra i giovani? A questa e ad altre domande cercheranno di rispondere esperti e rappresentanti del settore per definire le linee guida delle attività di comunicazione e la linea editoriale di indirizzo che dovranno seguire le radio universitarie nel prossimo triennio in accordo con l'Agenda europea 2030 a livello nazionale ed europeo. Un evento cruciale per la comunicazione e radiofonia universitaria nazionale, in grado di accogliere un bacino di utenza di un milione e settecentotrentamila studenti iscritti in tutta la nazione (fonte Miur anno 2019/2020), al quale parteciperanno per l'occasione uno o due delegati per ogni Ateneo, con il fine di contribuire a un sempre maggiore dialogo e rapporto di sinergia con tutte le emittenti presenti. Le tre intense giornate, permetteranno di conoscere la città di Cagliari sotto un profilo turistico, nonché enogastronomico, costituendo una importante occasione per trasmettere la passione per la Sardegna e per definire le linee guida delle attività di comunicazione e la linea editoriale di indirizzo che dovranno seguire le radio universitarie nel prossimo triennio. Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale tutta la comunicazione sarà diffusa solo attraverso una modalità digitale.





Questo permetterà di ridurre lo spreco di carta e allo stesso tempo permetterà ai partecipanti di avere i materiali relativi a brochure e presentazioni in formato tascabile e digitale. Si darà, inoltre, importanza all'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti all'interno dell’area metropolitana, così da abbattere ulteriori occasioni di inquinamento. Sarà cura dell'organizzazione chiedere al catering l'utilizzo di materiali eco-compatibili con l'intento di ridurre gli sprechi evitando l'eccesso di rifiuti prodotti nel corso delle tre giornate.

A tre anni di distanza dal successo della tappa cagliaritana del FRU, il festival delle radio universitarie italiane, che nel 2018 ha riunito a Cagliari più di trentatré emittenti studentesche provenienti da tutta Italia, il capoluogo sardo sarà ancora protagonista abbracciando dal 10 al 12 dicembre il Primo Congresso degli Operatori Radiofonici Universitari italiani. Una tre giorni promossa dall’emittente universitaria UniCa Radio con il sostegno del Comune di Cagliari, nella quale ancora una volta saranno protagoniste le rappresentanze di tutte le radio universitarie italiane appartenenti al circuito RadUni, per permettere la nascita di nuovi progetti e iniziative a livello nazionale ed internazionale.