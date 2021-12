A Porto Torres due giornate all'insegna del gioco e del collezionismo

L’associazione culturale nata dall’entusiasmo di otto ragazzi di Sassari, Porto Torres ed Alghero ha organizzato, infatti, l’evento pre natalizio “Xmas Play”, che si terrà l'11 e il 12 dicembre nella Stazione Marittima di Porto Torres, in via Bassu. Tante le attrazioni dedicate al pubblico di qualsiasi età: giochi da tavolo originali, console e videogiochi del passato e del presente, gli intramontabili mattoncini da costruzione e gli spettacolari costumi in stile Steampunk.





Lo scopo della manifestazione, e quindi della associazione stessa, è quello di promuovere la cultura e la passione legata ai videogiochi, alla letteratura fantasy e fantascientifica, ai fumetti, al collezionismo, e molto altro ancora, ovvero tutto ciò che racchiude in sè il termine Nerd. Durante l’evento i partecipanti potranno divertirsi con tante icone videoludiche del passato, bellissime console e videogiochi che hanno fatto la storia. I visitatori potranno cimentarsi in tornei del calibro di Fifa 2022, Tekken e Just Dance. E non è tutto: gli appassionati potranno provare fantastici giochi da tavolo originali e visitare una meravigliosa esposizione di modelli e scenari costruiti con gli intramontabili mattoncini.





I più piccoli potranno esibire le loro creazioni in un contest tutto dedicato ai bimbi tra i 6 e i 12 anni. E, per finire, faranno colore e atmosfera gli spettacolari costumi e accessori originali costruiti a mano in stile Steampunk. Per i tornei di videogiochi e la gara "piccoli costruttori" le modalità di iscrizione e le informazioni sono disponibili sulle pagine social “Arkadia Eventi”. La manifestazione è aperta a tutti e l’ingresso è gratuito. Questi gli orari di apertura: sabato 11 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21; domenica 12 dicembre dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 20.

Arkadia Eventi, promuove, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, un evento per tutte le età.