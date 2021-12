Cronaca Alghero: problemi di approvvigionamento idrico a Sa Segada

Numerose segnalazioni riferiscono che da oltre 2 giorni parte dell'agro algherese è privo del servizio idrico. Problema che in particolare si sta manifestando nella borgata di Sa Segada e nella zona aeroportuale. Numerose le proteste e i disagi anche per la scarsità di informazioni al riguardo, quasi che l'approvvigionamento idrico non sia un servizio pubblico primario ma più semplicemente un optional.