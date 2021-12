A caccia senza licenza: 1 arresto e una denuncia - La Forestale sequestra 2 fucili

A seguito di tali accertamenti, sentito il Pubblico Ministero di turno, la persona è stata sottoposta agli arresti domiciliari e sono state eseguite le perquisizioni presso il suo domicilio, per i reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo di origine clandestina. L’arma è stata sottoposta a sequestro probatorio. Nello stesso contesto nel quale operava la medesima compagnia di caccia grossa, la pattuglia del Corpo forestale ha denunciato a piede libero F.R., residente a Giba, in quanto è risultato privo di licenza di porto di fucile da caccia. Anche in questo caso sono state eseguite le perquisizioni domiciliari e sono stati sequestrati il fucile di calibro 12 e il relativo munizionamento. L’operazione si inquadra nelle attività istituzionali di sorveglianza venatoria del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Durante l’operazione la pattuglia fermava un cacciatore facente parte di una compagnia di caccia grossa, intento a esercitare la caccia al cinghiale con il sistema della “battuta”, il quale imbracciava un fucile di calibro 12 caricato mediante cartucce a pallettoni e privo di matricola. La persona immediatamente identificata come M.G., è un residente del Comune di Giba. Dagli accertamenti, eseguiti presso la Stazione dei Carabinieri di Giba, il fermato risultava privo di licenza di porto d'armi e di autorizzazione alla relativa detenzione in quanto destinatario di un decreto emesso dal Prefetto di Cagliari che vieta la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodenti.