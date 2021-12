Gli infermieri di sala operatoria sono ora certificati - Importante riconoscimento professionale

“Le motivazioni di questa certificazione - ha affermato Gabriella Guenzi, AD di CEPAS - affondano nell’esigenza di affermare professionalità importantissime e centrali nel mondo della sanità standardizzando le competenze professionali mediante un sistema di regole puntuale, chiaro e condiviso che ne attesti il know-how, misurandone le competenze e fornendo loro, così come ai pazienti e alle strutture mediche, una garanzia ulteriore di affidabilità”. “Siamo molto orgogliosi che un ente professionale, imparziale e affidabile come CEPAS, abbia deciso di curare con noi questo progetto. Oggi - ha sottolineato il Presidente di A.I.C.O., Salvatore Casarano - le necessità del sistema salute e la complessità dei setting assistenziali richiedono Professionisti che sappiano governare processi evoluti: pertanto, il percorso di certificazione diventa un valore aggiunto e le Competenze specialistiche certificate saranno un primo passo per i conseguenti risvolti in termini di autonomia e responsabilità”.

Una certificazione rilasciata da parte di un soggetto terzo a beneficio delle professionalità degli infermieri che prestano sevizio nelle camere operatorie. È per questo obiettivo che CEPAS, società del Gruppo Bureau Veritas Leader in Italia nella Certificazione di Competenze, e A.I.C.O., Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria Società Scientifica, hanno unito le forze mettendo a punto una certificazione di competenze degli «Infermieri di Camera Operatoria». Certificazione presentata in un’occasione non certo casuale: la consegna dei primi 30 Certificati conferiti alle professionalità «Senior» del settore, svoltosi a Verona il 3 dicembre scorso.