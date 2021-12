Questura di Nuoro: da oggi controlli sul "green pass" rafforzato

Oltre gli ordinari servizi, come da determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ Ordine e la Sicurezza Pubblica, ogni giorno saranno effettuati piani di controllo coordinati dalla Questura che vedranno coinvolti Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale che procederanno alla verifica della certificazione verde.





L’attenzione non si concentrerà solo sugli esercizi pubblici di ristorazione e bar ma comprenderà anche palestre, alberghi, luoghi ove si tengono spettacoli senza tralasciare le aree di sosta dei mezzi di trasporto pubblico ove da oggi è previsto l’accesso solo con il green pass. L’obbiettivo primario dei controlli, comunque, non sarà quello sanzionatorio, ma piuttosto di indurre al rispetto delle nuove regole valide per il periodo natalizio. In questo sarà fondamentale anche l’apporto che sapranno fornire i titolari delle attività commerciali.

Anche nel capoluogo ed in tutta la Provincia sono scattati da questa mattina i controlli delle Forze dell’Ordine finalizzati al rispetto della nuova normativa sul green pass “rafforzato”.