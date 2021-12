Sorso: lavori in via Marconi - Sospesa l'erogazione dell'acqua





L’individuazione del punto di dispersione è stata resa particolarmente difficoltosa dal fatto che non ci fosse una perdita in superficie facilmente riscontrabile.





I tecnici del Gestore hanno utilizzato delle particolari apparecchiature che tramite segnali acustici consentono di restringere via via il campo delle ricerche fino a raggiungere l’esatto punto in cui è presente la rottura della condotta. I lavori di riparazione saranno terminati a fine mattina e nel primo pomeriggio sarà ripristinata gradualmente l’erogazione idrica.





Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro a Sorso per riparare la rottura di una condotta in via Marconi. Il guasto ha causato nei giorni scorsi l’abbassamento della pressione nella parte bassa del centro abitato.