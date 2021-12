Da Florinas un esempio dai percettori del reddito di cittadinanza - "Senso civico e responsabilità"

I nuovi quattro Progetti, predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali in concomitanza con l’Assessore ai Servizi Sociali e il Centro per l’Impiego di Sassari, per un totale di dieci beneficiari della misura RdC, riguardano: - “Ripuliamo Florinas”, che ripropone la cura del verde pubblico; - “Tutela degli Ambienti”, che prevede la sanificazione e il riordino dei caseggiati afferenti al Comune, come il Centro di Aggregazione Sociale; -”L’archivio comunale”, con l’obiettivo di supportare gli Uffici comunali nella catalogazione e archiviazione; - “Una scuola che accoglie”, con l’intento di promuovere l’accoglienza, la sorveglianza e la pulizia all’interno delle aule e arredi scolastici.





Il commento del sindaco di Florinas Enrico Lobino: “Un aiuto fondamentale per il decoro urbano e il supporto agli uffici. Spesso l’opinione pubblica critica i percettori del RdC; invece a Florinas ci sono coloro che pur avendo terminato il percorso del PUC hanno scelto di continuare il servizio. Un gesto che sicuramente gli fa onore e mostra il loro attaccamento alla comunità e alla pulizia del proprio Paese. A loro va il mio ringraziamento, una scelta lodevole e piena di senso civico e responsabilità”.

Dopo il successo della prima sperimentazione del programma per i percettori del Reddito di Cittadinanza, il Comune di Florinas ha avviato in questi giorni nuovi progetti utili alla Collettività (PUC). A marzo 2021 sono state impiegate sei persone per la riqualificazione del verde pubblico, obiettivo primario per l’Amministrazione comunale. Si è riscontrato un ottimo risultato, sia in termini di gestione e pulizia degli spazi verdi che di soddisfazione personale, tanto che alcuni lavoratori hanno scelto volontariamente di continuare il percorso per altri sei mesi.