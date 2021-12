Le meraviglie di Santa Gilla nelle "Voci della Laguna"

Tali contenuti cambiano nel corso del tempo rendendo la consultazione del libro un’esperienza dinamica e multidimensionale. “Voci dalla Laguna” racconto con le immagini una giornata immaginaria trascorsa lungo le rive di Santa Gilla. Si inizia al mattino, a Giorgino, nel punto in cui mare e laguna si incontrano, per concludersi la notte nella parte più interna della sponda orientale da cui è possibile vedere luci e fumi degli impianti di Macchiareddu situati nella riva opposta. Il volume è parte di un progetto di sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia della laguna di Santa Gilla attraverso l’arte e la fotografia, ideato da Marina Federica Patteri e realizzato col patrocinio dei Comuni di Cagliari, Capoterra ed Elmas. All’incontro, moderato da Carmen Salis, interverranno l’autrice e la curatrice delle grafiche Viola Orgiano.





Nota sull’autrice: Nata a Dorgali nel 1985 e cagliaritana d’adozione, Marina si appassiona fin dall’infanzia alla fotografia. Nel corso degli anni il suo stile evolve in direzione di una narrazione per immagini nella quale i soggetti catturati, siano essi luoghi naturali, ambienti urbani, persone, sono raccontati attraverso gli elementi poetici in essi presenti. Tra i progetti di Marina vi sono “Approdi Mediterranei” (2017), “Villaggio Pescatori” (2017), “Finestre su Dorgali” (2018), “Cagliari, fantastiche realtà”(2018), “Tempesta Serena” (2021). Nella loro diversità, tali lavori evidenziano l’amore e l’interesse dell’autrice per ambientazioni mediterranee che si ibridano con realtà urbane e antropizzate della Sardegna.





Dal 2019 Marina è impegnata nel progetto “Voci dalla Laguna” dedicato alla Laguna di Santa Gilla. Le immagini, costantemente integrate e arricchite da nuovi scatti, sono state fin qui esposte a Cagliari e Capoterra secondo un itinerario ideale che nei prossimi mesi toccherà gli altri Comuni bagnati dalla Laguna. Dal 2020, inoltre, Marina ha avviato una collaborazione con le Edizioni Kappabit che ha portato alla pubblicazione del volume fotografico “Voci dalla Laguna”, contenente le immagini del progetto. I lavori di Marina sono consultabili nel suo sito www.marinafederica.com.

Giovedì 09 dicembre alle ore 18.00 nella Cagliari Airport Library dell’Aeroporto di Cagliari, nell’ambito del ciclo di eventi “In viaggio verso”, vi sarà la presentazione di “Voci della Laguna”, il volume, edito da Kappabit, che la fotografa Marina Federica Patteri ha dedicato alla Laguna di Santa Gilla. Il volume si caratterizza per la sua natura di “metalibro” in cui ciascuna fotografia è accompagnata da contenuti digitali online (foto, testi, approfondimenti) ai quali si accede tramite dei QR-code posti accanto alle immagini.