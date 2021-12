Vittorio Curedda: più amarcord che programmazione - Luci e ombre della "Piccola Barceloneta" - Il Cap d'Any e il Covid

"E' questo il vero problema - riprende Vittorio Curedda - il Cap d'Any è una calamita capace di attirare migliaia di persone proprio in un momento nel quale il Governo, attraverso il Ministero dell' Interno, ha richiamato le Prefetture di tutta l'Italia a controlli più stretti per quanto riguarda l'utilizzo delle protezioni antivirus, le mascherine, e soprattutto l'adozione di misure adeguate per evitare gli assembramenti. E' stata dal Viminale una circolare sulle misure urgenti per il contenimento del Covid-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali Mi chiedo come sia possibile garantire queste precauzioni chieste dal Governo e, se vogliamo, come sarà possibile effettuare i controlli con migliaia di persone che assistono ai concerti in piazza.





Per questa ragione ho parlato di prudenza viste le esperienze passate, terribili e devastanti, e la costante risalita della diffusione del virus crea motivi di ulteriore preoccupazione". Preoccupazione più che legittima visto che nella comunicazione ufficiale del Cap d'Any non si fa riferimento a protezioni, green pass, assembramenti. Oggi lei è fuori dalla mischia politica. Come vede la città da osservatore esterno. "Vedo una città seduta, priva di idee, di fantasia, seduta sugli allori della mitica " porta d'oro " , quando il turismo sardo passava per Alghero e la Riviera del Corallo era prima in Sardegna nel mercato internazionale della vacanza. Quei tempi sono finiti da un pezzo. E di ricordi non si vive e tantomeno si producono economia e occupazione". La conseguenza peggiore. "I nostri giovani che se ne vanno, i numeri dell'assistenza sociale che sono imponenti, la mancanza di prospettive, di un progetto capace di dare speranza, attirare investimenti e creare condizioni di benessere. Il territorio è in possesso di tutte queste potenzialità.





E' vero che il sistema è terribile soprattutto a livello infrastrutturale : decenni per costruire qualche chilometro di strada, 30 anni per decidere cosa fare del palazzo dei congressi di Maria Pia, altrettanti, e forse anche di più, per rendere produttive le aziende agrarie di Surigheddu e Mamuntanas, per citare alcuni tra i casi più clamorosi, ma l'elenco sarebbe molto più consistente. E' vero che il territorio ha subito anche qualche scippo, il trasferimento di Ryanair a Elmas nel periodo invernale, una politica sulla sanità, quella del risparmio sui servizi ai cittadini, che si è rivelata sbagliata, ma anche una classe imprenditoriale che preferisce le posizioni di rendita. Non mi riferisco all'edilizia evidentemente, ma al comparto ricettivo locale, da oltre 20 anni non si costruisce in albergo."





L'immagine che appare è quella del declino, della decadenza. "Non è certo quello che auspico, anzi, mi sento di rifiutare questa condizione per istinto, ma la situazione è questa e tutti gli indicatori economici lo confermano. Va però anche detto che il territorio dispone, per esempio nell'agroalimentare, di imprese private che sono riuscite a superare momento difficili e a mantenere posizioni significative sui mercati. Debbo dire che anche la realtà portuale da segni di vitalità anche se ancora è priva del suo strumento urbanistico che potrebbe fornire elementi di futuro sviluppo. " Che cosa c'è dietro l'angolo. "In questo momento ho il timore che ci sia ben poco". E non se ne è accorto soltanto Vittorio Curedda.

