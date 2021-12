Bando sulle concessioni demaniali delle spiagge: i sardisti chiedono di ascoltare i balneari

“Con la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che le attuali concessioni delle spiagge facenti parte del demanio pubblico potranno proseguire solo fino al 2023, per poi essere messe a bando, si profila una situazione di grave incertezza per numerose imprese e famiglie sarde, che nel tempo hanno fatto significativi investimenti in queste attività” spiegano Satta e Fancello, che hanno già comunicato le ragioni della richiesta di convocazione al presidente della Commissione, il sardista Piero Maieli.





“L’obiettivo è quello di ascoltare le ragioni della categoria e verificare gli estremi per elaborare una proposta di legge che possa, nei limiti delle competenze regionali, intervenire su questa situazione di incertezza.

I consiglieri regionali del gruppo Psd’Az Giovanni Satta e Elena Fancello, insieme a tutto il gruppo sardista, chiedono che la Quinta commissione si riunisca per audire i rappresentanti della categoria dei balneari.