Luigi Tomasi è il nuovo presidente della Cna Sardegna - Nell'ufficio di presidenza l'algherese Angelo Angius

"C'è da gestire una convivenza ancora problematica con la pandemia che ci accompagnerà per molti mesi ancora - ha dichiarato il nuovo presidente -; da non pregiudicare, ma irrobustire e consolidare la ripresa economica che fortunatamente interessa tutti i settori economici; si apre una fase davvero importante, cruciale e decisiva anche per la nostra regione per avviare un processo di modernizzazione della nostra isola che verrà giocato nel campo nuovo della sostenibilità ambientale, della trasformazione digitale, climatica e tecnologica, che apre nuove grandi opportunità, ma propone anche problemi e criticità rilevanti per le nostre comunità e le nostre imprese ha dichiarato il nuovo presidente”. CNA non farà mancare il suo impegno per sostenere nei nuovi processi di trasformazione economica che l'allocazione delle risorse del PNRR e dei fondi comunitari di Sostegno vengano orientati e spesi anche per sostenere il processo di riposizionamento competitivo dell'artigianato e della piccola impresa isolana.

Artigiano del settore dell'edilizia e dell’installazione impianti, di Pabillonis, è stato eletto questo pomeriggio al termine dell'assemblea elettiva dell'associazione artigiana che si è tenuta al T-Hotel di Cagliari. Tomasi sostituisce il presidente uscente Pierpaolo Piras, che essendo stato eletto il 30 novembre 2013 è giunto alla fine del suo mandato. Oltre il nuovo presidente, l'assemblea, formata da 80 delegati espressione delle sette associazioni provinciali e delle Unioni dei Mestieri, ha confermato Francesco Porcu alla segreteria regionale e ha eletto l'ufficio di presidenza di cui fanno parte: Angelo Angius (Sassari), Daniele Palmas (Sulcis), Giorgio Rosina (Oristano), Lucialda Lombardi (Gallura), Marco Mele (Nuoro), Giancarlo Moi (Ogliastra).