Torna a casa il piccolo Mirko: volo speciale di ITA Airways Roma - Cagliari

L’AZ 8901 di ITA Airways, decollerà domani 4 dicembre da Roma Fiumicino alle ore 11.00 per atterrare a Cagliari alle ore 12.05. A bordo del volo sarà presente tutta l’attrezzatura sanitaria necessaria per fa volare Mirko in piena sicurezza, insieme a un medico e un’infermiera dell’equipe sanitaria del Bambino Gesù, che accompagnerà il bimbo fino a destinazione. Medico ed infermiera del Bambino Gesù saranno riportati a Roma Fiumicino sempre con un volo operato da ITA Airways.





Ad accompagnare il piccolo Mirko fino in Sardegna ci sarà anche il medico aziendale di ITA Airways che ha curato l’allestimento interno del volo, nel rispetto degli standard sanitari legati alle condizioni del paziente pediatrico. Il volo speciale di ITA Airways è stato frutto della collaborazione di più forze, con in prima fila la struttura ospedaliera del Bambino Gesù. ITA Airways non opera sulla Sardegna, perché coperta da continuità territoriale, ma grazie al lavoro di squadra fra il management della Compagnia, la Regione Sardegna ed Enac, si è riusciti a soddisfare il desiderio di una mamma, e a riportare Mirko finalmente a casa.

La Compagnia italkiana ha organizzato un volo speciale Roma Fiumicino – Cagliari per riportare a casa il piccolo Mirko, da otto mesi ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La Compagnia ha prontamente risposto all’appello lanciato dalla madre del piccolo, che cercava disperatamente un vettore aereo che fosse preparato al trasporto di un paziente, come Mirko, impossibilitato a salire a bordo come un comune passeggero, perché costretto a volare disteso su una barella ospedaliera e con a bordo l’ossigeno, per le sue particolari condizioni di salute.