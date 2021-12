A Ottana e Orani Pantheon Eventi presenta Pippo Franco e Fabrizio Fontana

Per Pippo Franco, sarà il palco della palestra comunale ottanese, alle 20 e 30, ad ospitare lo spettacolo “Non ci resta che ridere”, “un viaggio tragicomico affrontato con l’ironia sottile, acuta ed intelligente che contraddistingue da sempre il grande comico romano - spiega il direttore artistico della manifestazione Tino Belloni -. Pippo Franco riflette sul bisogno di ricollegarsi alla felicità con la quale siamo nati citando Freud e la sua definizione di umorismo: “Il nostro desiderio di ridere è il nostro desiderio di tornare bambini, quando non avevamo bisogno di essere felici”.





In un mondo in cui la maggioranza degli individui è stata ridotta a un semplice ed arido numero, lo humor diventa un’arma perfetta per esorcizzare il dramma. Non ci resta che ridere è uno show che fa divertire, ma allo stesso tempo pensare: Pippo Franco porta in scena la sua esperienza e il suo carisma, interrogandosi su che fine hanno fatto gli uomini al giorno d’oggi”. Fabrizio Fontana sarà invece a Orani il 5 dicembre prossimo. La sua camaleontica proposta, colonna portante di Zelig, le Iene, Quelli che il calcio e Striscia la notizia sarà al centro dello spettacolo previsto all’auditorium comunale alle 20,30 nel quale presenterà una galleria dei suoi esilaranti personaggi, adatti ad ogni tipo di pubblico: da James Tont, l’agente segreto più strampalato del mondo, al concorrente di “Le so.... tutte!”, all’inviato speciale Capitan Ventosa, fino a James Tont che si presenta sulla scena accompagnato dall’immancabile jingle “Tanananana”.





E sempre Orani ospiterà un altro importante appuntamento che vedrà protagonista invece Stefano Manca di Pino e gli anticorpi con la presentazione – spettacolo del libro Finché sorte non vi separi - Manuale per separandi consapevoli, un manuale umoristico per guidare le persone coinvolte in una separazione, che esce dopo l'anniversario dei 50 anni dalla legge sul divorzio e che parla con leggerezza di un tema di scottante attualità.

Pippo Franco e Fabrizio Fontana, saranno il Barbagia il 4 e il 5 dicembre prossimi, in due tappe distinte che porteranno i due showman ad esibirsi a Ottana e Orani, nelle due date clou della Rassegna Teatrale Pantheon Eventi 2021 organizzata dalla Compagnia teatrale dei Barbariciridicoli con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Ottana e Orani e della Proloco di Orani. Rassegna che ha preso il via il 26 novembre scorso, con Masquerada, spettacolo itinerante che si è tenuto a Ottana, Nuoro e Ghilarza, che prosegue con “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco Teatro previsto per la giornata di oggi 2 dicembre a Orani, e finirà con "Buon Viaggio" di Actores Alidos previsto per il 10 dicembre prossimo per i bimbi della scuola materna di Orani.