Alghero: un tombino tombato - Quando uscire di casa diventa un problema

Una situazione indubbiamente anomala che è già stata segnalata agli uffici competenti del Comune. Sarebbe utile dunque che il tombino venga liberato dalle ostruzioni affinché le acque piovane possano scorrere come accade normalmente. Anche perché pare che il tempo delle piogge non sia ancora finito. (p.t.)

Un lettore ci segnala che un tombino intasato nei pressi di via Mazzini all’altezza del civico 185 è causa, dopo le ingenti piogge di questi giorni, di un allagamento nelle aree circostanti. Questo comporta non pochi problemi per i residenti che sono costretti ad “immergersi” nella pozzanghera per poter transitare all’esterno dell’edificio.