Cronaca Alghero: sbaglia manovra e finisce contro un cartello stradale - Incidente alla rotatoria di via Don Minzoni

Sarà stata la stanchezza al ritorno dal lavoro o un attimo di distrazione le motivazioni che hanno causato l’incidente che oggi (2 dicembre) ha coinvolto un uomo sulla sessantina alla guida di una Fiat Punto. Incidente avvenuto verso le 19 e 30. L’uomo ha imboccato male l’ingresso della rotatoria che porta dalla parte bassa di via Don Minzoni verso la Pietraia. Una manovra errata che lo ha portato a schiantarsi contro un cartello segnaletico sullo spartitraffico che segnala l’ingresso alla rotatoria. Grande spavento ma l’uomo non risulta ferito e ha chiamato lui stesso un carroattrezzi per poter spostare l’auto evidentemente inutilizzabile. (p.t.)