Cronaca Convocata per martedì' prossimo l'assemblea regionale

Il Consiglio regionale è stato convocato per martedì 7 dicembre, alle 16.30. All’ordine del giorno l’esame del Disegno di legge N. 289/A. (Giunta regionale) “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011”