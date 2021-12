Cronaca Alghero: evacuato il Consultorio di via Sanzio - Un corto circuito ha mandato in tilt computer e impianto elettrico

Probabilmente per un corto circuito o uno sbalzo di corrente, negli uffici del Consultorio Familiare, al primo piano di via Sanzio, si sono vissuti momento di seria preoccupazione.I locali sono stati invasi da un fumo acre provocato da un principio di incendio che ha interessato alcuni computer e diverse postazioni elettriche che alimentavano lampade al neon. Il piano è stato immediatamente evacuato e sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Via Napoli ad Alghero. Anche l'Ats ha mandato i propri tecnici da Sassari per una verifica di quanto accaduto. I Vigili hanno inoltre provveduto alla bonifica e messa in sicurezza. A fine mattina il personale è tornato nel Consultorio. L'episodio testimonia della vetustà degli impianti della struttura adibita a servizio pubblico.