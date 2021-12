Cronaca Consiglio regionale: passaggio di consegne nel gruppo 5Stelle

Come da regolamento del Movimento 5 Stelle, cambia nuovamente il capogruppo nel Consiglio regionale della Sardegna. Dopo quattordici mesi di attività, Michele Ciusa cede il testimone al collega olbiese Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti. Diventa invece vice capogruppo Alessandro Solinas. “Sento forte la responsabilità che mi è stata affidata dai colleghi. Ricevo il testimone da un grande capogruppo e farò di tutto per ripercorrere le sue orme”, ha detto Li Gioi. “In questi mesi di lavoro ho sentito sempre forte l'apporto dei miei colleghi e grazie al loro sostegno ho potuto svolgere al meglio il mio lavoro da capogruppo. Auguro buon lavoro al collega Li Gioi e ringrazio Desirè Manca, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi per la fiducia accordatami”.