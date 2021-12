Nuoro: controlli antidroga nelle scuole

I controlli eseguiti con l’ausilio del pastore tedesco Violet in forza alle unità cinofile della Questura di Oristano, sono stati estesi anche nelle aree cittadine frequentate dai giovani, come le fermate degli autobus e le piazze. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la Provincia.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti predisposti e intensificati dal Questore di Nuoro, gli Agenti della Sezione Volanti hanno effettuato numerosi controlli in diversi istituti scolastici del capoluogo, al fine di contrastare e prevenire la diffusione del fenomeno tra i più giovani.