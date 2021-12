Peperoncino al Poco Loco: sabato la band algherese

Questa settimana, sabato 4 dicembre, alle 22,30, ritorna la band Algherese dei Peppered Mussels formata da Danilo Lutzoni - voce, Antonio Fortunato – chitarra , Stefano Oggiano – basso eSergio Intelisano- batteria The peppered mussels presentano uno repertorio che va dal rhythm & blues al funk passando per il soft rock e il soul, rendendo omaggio ad artisti come Otis Redding, Nina Simone, James Brown, John Mayer, LaBelle, e molti altri.





The Peppered Mussels: per ritrovare il gusto piccante nell'amore e nella vita.





Ingresso gratuito, inizio ore 22.30 Prenotare un tavolo è semplice con il sidstema rapido su www.pocolocoalghero.com

Ritorna anche a dicembre la programmazione dei concerti live del sabato sera al Poco Loco di Alghero.