Iglesias: incontro dibattito sulla integrazione sociale e sportiva

"Abbiamo ritenuto opportuno - si legge in una nota - cercare di contribuire utilmente al dibattito sull'integrazione sociale e sportiva delle persone meno abili attraverso le attività sportive. Sia per le associazioni presenti che quelle collegate via web saranno consegnati gli attestati di partecipazione al seminario di studio (utili tra l'altro per il mantenimento/ottenimento dei requisiti registro CONI 2,0 e RUNTS).





"Durante l'incontro sarà presentata la manifestazione sportiva che si svolgerà presso il “Villaggio Sportivo La Fenice” di Carbonia nelle giornate del 11/12/13/14 dicembre. Relatori: Dott. Valter Vieri – Commercialista – ASC Academy (formatore);On. Michele Ennas ingegnere – componente commissione cooperazione internazionale; Dott.ssa Valentina Desogus – Pedagogista – Educatore Centri Sportivi - Testimonial:Roberto Zanda – Atleta free land - aiutare gli altri ad aprire la mente.Moderatore:Gianni Sau – Presidente C.S.S. Sardegna

Il 3 dicembre 2021 si svolgerà a Iglesias (Hotel Corte Rubia) un workshop formativo “Sport e Integrazione”, che rientra tra gli obiettivi del “Sardinia Sport Experience 2021” organizzata dalla RETE di Terzo settore CSS Sardegna, attraverso la sua consociata ASD La Fenice in occasione della giornata mondiale della disabilità.