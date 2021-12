A Nule per un progetto di sviluppo del Nord Sardegna

La Provincia, in rappresentanza delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane, insieme al Tips (Tavolo Istituzioni Parti Sociali per lo sviluppo economico e sociale del Nord della Sardegna), e Rete Metropolitana, hanno elaborato una cabina di regia che si interfaccia direttamente con il governo centrale. Il documento è a tutti gli effetti un’alleanza per il territorio nel quale viene decretata la strategia di attuazione e le azioni di sviluppo che possono concretizzarsi attraverso i fondi PNRR. Gli investimenti che saranno dirottati sul territorio rispondono alle esigenze dei sindaci che conoscono da vicino le criticità dei comuni e rispondono alle esigenze di una transizione ecologica, turistica, infrastrutturale, economica e produttiva che delinea il profilo della Sardegna di domani.





Superata la fase acuta dell’emergenza pandemica, l’isola deve lavorare sinergicamente per restituire concreti orizzonti di sviluppo per un’ accelerata della ripresa economica. Le risorse del PNRR devono essere aggredite e riversate immediatamente sul territorio con un’attenta visione comunitaria e una conseguente azione di marketing capace di attrarre capitali e imprese in stretto raccordo con un tessuto imprenditoriale pronto a contribuire e a valorizzare il capitale umano, ambientale e sociale.





Occorre intervenire per rimuovere i vincoli che condizionano la competitività: fisco, trasporti, e mobilità ( quindi il peso dell’insularità), infrastrutture materiali e immateriali, energia e metano, con particolare attenzione al tema della transizione energetica, accesso al credito, pubblica amministrazione, scuola e formazione. “Da Nule partirà un messaggio forte e chiaro- dichiara l’amministratore straordinario Pietro Fois-. Sarà dal basso che verranno dettate le linee guida per gli investimenti e sarà il territorio a decidere come gestire le risorse. Abbiamo un’occasione unica e dobbiamo essere pronti a coglierla”.

Provincia, Città metropolitana e T.I.P.S. sono pronti per l’assemblea generale che si terrà a Nule il prossimo 7 dicembre per presentare il documento unitario per lo sviluppo del Nord Sardegna. In queste settimane, si sono susseguiti gli incontri e i tavoli di concertazione che hanno visto partecipare i rappresentanti del territorio, sindaci, presidenti delle Unioni, Comunità montane, sigle sindacali e associazionismo datoriale, in virtù della sottoscrizione del documento condiviso che delinea una strada ben precisa: la destinazione delle risorse stabilite dal PNRR.